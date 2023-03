Startuje boj o ME! Udolají Češi Polsko?

Dobrý vstup do boje o ME by uvítali oba trenéři. Oba ovšem musí počítat ztráty. Jaroslav Šilhavý nebude mít k dispozici útočníka Patrika Schicka. Jeho protějšek – nový kouč Orlů Fernando Santos řeší pro změnu trable v defenzivě, protože mu vypadli obránci Jan Bendarek a Kamil Piatkowski.