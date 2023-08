Startuje Premier League! Uspějí znovu Citizens?

A co bohatý Newcastle? Jak to vidíte? Založte si účet u Tipsportu a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky!

V minulém ročníku to dlouho vypadalo na vítězství Arsenalu, ale Gunners v závěru výrazně sundali nohu z plynu, čehož využil tým kouče Pepa Guardioly vedený ofenzivní dvojicí Erling Haaland – Kevin De Bruyne. Z Etihad Stadium nedávno odešli Rijád Mahriz a Ilkay Gündogan, naopak se v kabině hlásili Mateo Kovačič a Joško Gvardiol.

Výrazné posily oznámil i Arsenal, kterému se povedlo získat z Chelsea Kaie Havertze a především Declana Rice, z něhož udělal nejdražšího anglického hráče historie, když za něj West Hamu zaplatil 116,6 milionu eur. Bude to letos stačit k tomu, aby kanonýři sesadili z trůnu City?

Vesi55 o tom pochybuje a v kurzu 1,75 poslal titul znovu do bleděmodré části Manchesteru. „City mi v Premier League začínají připadat jako Bayern v Německu nebo PSG ve Francii. Poslední dobou nemají přemožitele,“ napsal v analýze .

Naopak MasterPepis věří Arsenalu, na který vsadil v kurzu 9. „Už loni ukázal londýnský celek svou kvalitu a to, že dokáže hrát o první příčku. V závěru se sice projevila jeho nezkušenost z minulých let a nepomohlo mu ani zranění stopera Saliby, ale letos by měl být připravenější. Citizens přišli o několik opor, navíc v Anglii může každý porazit každého,“ uvedl v analýze.