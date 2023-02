Super Bowl 2023 živě: Eagles, nebo Chiefs?

Philadelphia Eagles se představí teprve ve čtvrtém Super Bowlu. Po neúspěších v letech 1981 a 2005 si orli doletěli pro první triumf v roce 2018, kdy porazili New England Patriots v čele s legendárním Tomem Bradym. Eagles v letošní sezoně projeli konferencí National Football jako nůž máslem. Zvítězili a prošli rovnou mezi TOP 8, kde na cestě do velkého finále postupně smetli New York Giants a San Francisco 49ers. Nasměruje hvězdný QB Jalen Hurts svůj mančaft za druhým triumfem?

Kansas a Super Bowl? V posledních sezonách nic neobvyklého. Chiefs od mistrovského roku 2020 chyběli pouze v loňském boji o slavný pohár Vince Lombardiho. Tým okolo Patricka Mahomese naplnil roli favorita a ovládl American Football Conference, čímž si vysloužil postup až do čtvrtfinále play off. Stejně jako soupeř z Philadelphie. Celek z Missouri nejdříve vyzrál na Jacksonville Jaguars a účast v Super Bowlu mu zajistila výhra nad Cincinnati Bengals. Svěřence zkušeného trenéra Andyho Reida čeká celkově páté finále, ve kterém se mohou potřetí stát vládci NFL. Zúročí nasbírané zkušenosti z minulých ročníků ve svůj prospěch?

„Osobně mě Eagles dost překvapili. Predikoval jsem jejich postup do play off, ale ne z prvního místa. Ve vyřazovací části si pohráli s New Yorkem Giants a San Franciskem 49ers. QB Kansasu Patrick Mahomes má okolo sebe skvělé družstvo. Vyniká zejména Travis Kelce, který zachytí snad každou přihrávku. O něco horší výkon čekám od defenzivní linie, kterou vede Chris Jones. Více však věřím Chiefs, kteří by měli mít k dispozici kompletní kádr. Navíc trenér Kansasu Andy Reid je nepředvídatelný génius. Eagles a hlavně quarterback Jalen Hurts zkrátka nemají mnoho zkušeností se Super Bowlem,“ píše kdrinka1276 v analýze na triumf Kansasu do rozhodnutí (1,98).