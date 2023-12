Švýcarské hry: Odolá Rulíkova série?

Druhý díl letošního seriálu Euro Hockey Tour vyvrcholí v neděli. Česko podnik zakončí bitvou se Švédy. Tedy s výběrem, který byl před vypuknutím Švýcarských her pasován do role největšího favorita turnaje. Tři korunky platí za obhájce celkového vítězství. V poslední době ale na hokejisty se lvem na prsou nenacházejí recept. Padly s nimi třikrát v řadě. V předchozích dvou duelech přitom pokaždé dostaly minimálně čtyři góly. Kolik jich inkasují nyní? Kdo se trefí? Sázejte u Tipsportu na počet branek a střelce.

Tipér neduchal1 se zaměřil na zápas mezi švýcarským a českým týmem. Zaujal ho kurz 1,93 na to, že borci ze země helvétského kříže zvítězí. „Hraje se v Curychu. Je tak zřejmé, kdo bude mít v hledišti podporu. Švýcarsko, kde jde hokej nahoru, to na nás zároveň umí. Minule v Tampere jsme s ním měli co dělat. Uspěli jsme těsně 1:0. I teď nečekám moc branek. Proto jsem se rozhodl k sázce na triumf domácích bez remízy,“ vysvětlil neduchal1 v analýze.