Švýcarské hry: Start v Praze! Finové v nesnázích?

Zaregistrujte se u Tipsportu a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky. Největšími favority Švýcarských her jsou Švédové. Tři korunky platí za obhájce celkového vítězství. Bookmakeři Tipsportu hodně věří i Finům. Česko má třetí nejnižší kurz. Jak to dopadne? Červenka a spol. vstoupí do turnaje ve čtvrtek v Praze zápasem proti Suomi. Podle většiny členů největší sázkařské komunity Tipsportu ovládne bitvu domácí reprezentace. Ostatní duely Švýcarských her se uskuteční v Curychu, hlavním dějišti předvánoční akce. Nominace českého týmu je podobná jako na Karjale. V útoku se bude vedle Romana Červenky spoléhat na Michala Řepíka, Davida Tomáška, Matěje Stránského nebo Radana Lence s Jakubem Flekem. Defenzivu mají vyztužit Michal Kempný, Tomáš Kundrátek či Ronald Knot. Kdo se prosadí v úvodním vystoupení proti Finsku? Sázejte u Tipsportu na střelce. Rulíkův systém opět zafunguje Tipér RadiZZ očekává, že Česko porazí Suomi o minimálně dvě branky (s kurzem 3,02). „Podle trenéra Rulíka se budeme prezentovat totožným stylem jako na minulém turnaji. Plánujeme vysoko napadat, diktovat tempo a hrát agresivní, otravný hokej. Na Karjale jsme Finy zdolali 7:3. Naše sestava je teď přitom téměř stejná, navíc se vrací Červenka. Upozornil bych i na libereckého nováčka Rychlovského, který v této sezoně Tipsport extraligy nasbíral už 22 bodů,“ zdůvodnil RadiZZ svoji sázku v analýze. Inspirujete se? Také půjdete do handicapu? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na první sázky!