Thrillerová Liga mistrů! Postup Manchesteru = mission impossible?

Základní fáze fotbalové Ligy mistrů jde do finále. Dozvíme se jména všech postupujících týmů do play off. Úterním šlágrem je srážka mezi Manchesterem United a Bayernem Mnichov, už jistým účastníkem vyřazovací části. Pokud si ji chtějí zahrát i rudí ďáblové, nic jiného než triumf nad FCB nepřipadá v úvahu. Anglický klub zároveň musí doufat, že druhý zápas skupiny FC Kodaň–Galatasaray skončí remízou. Jaké výsledky očekáváte? Trefí se útočník Manchesteru Rasmus Højlund, který se s pěti góly dělí o post nejlepšího střelce Ligy mistrů?

Článek Zaregistrujte se u Tipsportu, získejte 300 Kč zdarma na své první sázky a vsaďte si. Neskutečné drama se odehrává v „efku“. Dortmund má 10 bodů (a zajištěný postup), PSG 7, Newcastle 5 a AC Milán také 5. Pro poslední kolo se tak narýsovala velmi solidní zápletka. Borussia se postaví Mbappému a spol., straky vyzvou Rossoneri. Jak to dopadne? Mírnými favority jsou borci z Paříže a Newcastle. Sedmý tým Premier League přitom v St. James’ Parku moc často neklopýtá. Uspěl tam v osmi z předchozích devíti soutěžních duelů. Naopak italský pohárový zástupce čtyřikrát v řadě venku nevyhrál. Porto v play off? Ano! Přímou konfrontaci o postup má na programu i skupina H. Rozhodující bitvu proti sobě absolvují Porto a Šachtar. Na tento zápas se v analýze zaměřil tipér MichalC. „Oba kluby nasbíraly devět bodů. Hrát ale musí hlavně fotbalisté Doněcku, protože v prvním vzájemném utkání padli 1:3. V případě remízy by tak šlo dál portugalské mužstvo. Věřím tedy, že to ukrajinský celek otevře a toho domácí využijí. V úvodním střetu na neutrálním hřišti v Hamburku Porto vyprodukovalo dvojnásobný počet střel. Jednička,“ napsal sázkař v prognóze s kurzem 1,47. Inspirujete se? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na první sázky!

