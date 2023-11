Tipsport extraliga: Zakopne Brno s Kladnem? Zabodují Kašovi?

Před víkendem se odehraje i repríza dubnového finále Tipsport extraligy. Pohled na vzájemná utkání mezi Hradcem Králové a Třincem přitom vybízí k sázce na under 5,5. Maximálně pět branek se totiž urodilo šestkrát v řadě. Natáhnete na svých tiketech sérii? Kladno se pak pokusí rozesmutnit fanoušky Brna. Šok by to nebyl. Rytíři venku bodovali čtyřikrát za sebou a celkem pětkrát z dosavadních sedmi letošních výjezdů. Přestřelka v Boleslavi