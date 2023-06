Tour de France: Vingegaard, nebo Pogačar?

Možnost, že by se do boje o celkové prvenství zapojil někdo jiný, nejlépe vystihuje kurzová nabídka. Triumf třetího největšího favorita na vítězství Australana Jaie Hindleyho má hodnotu 19. Přitom na Vingegaarda s Pogačarem vypsali bookmakeři shodný kurz 2,1. Podobně to vidí zástupci největší sázkařské komunity, kteří se rozhodují právě mezi Dánem a Slovincem.