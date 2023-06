Trefy na Eurobasketu! Sázkař Davore bere téměř 300 litrů!

Uplynulý víkend skvěle završil také paulik2. V sobotu tipérovi padla do oka kvalifikace na evropský fotbalový šampionát v roce 2024 a ukázal na výhry Slovenska a Portugalska. Umí se orientovat také pod bezednými koši. Důkaz? Stejně jako Davore se i on zaměřil na duel Česko vs. Izrael a naložil na vítězství výběru trenérky Romany Ptáčkové. Výborná trefa! Sázkařovo konto se rozrostlo o 15 228 Kč.