Tři různé strategie, tři cesty k výhře!

Za málo peněz hodně muziky. Tak nějak by se dala shrnout akovka od krizanpeter2. Ten za 18 korun ukázal na sedm střelců v zámořské hokejové NHL a ani jednou neminul. Auston Matthews sice do zápasu nakonec nenaskočil, ale nakonec možná dobře. Kdo ví, jestli by skutečně skóroval. Takhle může tipér i díky brance Tomáše Hertla přemýšlet, jak naloží s 8576 Kč.