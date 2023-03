TV Tipsport: Dorazí Třinec Spartu?

Sparta byla před startem vyřazovací části pasována do role jednoho z největších favoritů na celkové vítězství. Měla druhý nejnižší kurz. Hned po Pardubicích. Reálně ale hrozí, že Pražané nepřejdou ani přes úvodní kolo. Plány jim kazí Třinec. Opět. Loni na Oceláře nevyzráli ve finále. Pomstu přitom rudí začali dobře. Dostali se do vedení 2:1 na zápasy. Pak však přišly dvě porážky v řadě. Série je nicméně výsledkově extrémně vyrovnaná. Nebýt gólů do prázdné klece, rozdíl v konečném skóre by byl ve všech duelech minimální.