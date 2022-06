TV Tipsport: Finále NHL! Stanley Cup pro Colorado?

V NHL jde do tuhého. Ve středu vypukne rozhodující série o Stanley Cup. O prestižní stříbrnou trofej se porvou hokejisté Colorada a Tampy Bay. Co na to bookmakeři?

Favorizují tým Avalanche, který konkurenci ničí drtivou ofenzivou. Také očekáváte úspěch celku z Denveru? Kdo dostane Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off? Útočná jednotka Colorada budí hrůzu. Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, Nazem Kadri, Cale Makar… Síla. Král Západní konference v základní části se teď pokusí přestřílet i mužstvo Lightning, partičku z Floridy, která ovládla NHL dvakrát v řadě. Obhájce Stanley Cupu táhne svými góly Nikita Kučerov a Steven Stamkos, velmi produktivní je však také Ondřej Palát (16 bodů v 17 zápasech). Blesky navíc mají v bráně zeď jménem Andrej Vasilevskij. Vítězná party v Denveru Tipér Strita míní, že pohár vybojují hokejisté Colorada (v kurzu 1,6): „I přes mizerný úvod sezony se našli. V nadstavbě soupeře kosí! Jejich ofenziva je neskutečná. Ti borci si to prostě umí dát, s tvorbou šancí určitě nebudou mít problém ani ve finále. V klici se zároveň daří Pavlu Francouzovi. I když… Já bych proti Tampě raději postavil Darcyho Kuempera. Na něho nedám dopustit. Ano, mužstvo Avs nyní čeká největší překážka, ale věřím, že letos ten tým dozrál pro velký úspěch."

