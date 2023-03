TV Tipsport: Plzeň bude proti Bohemce kopat penaltu, hlásí p0s3idon

Tradičně velmi nabitý nedělní program 24. kola elitní české fotbalové soutěže opět zvedne diváky ze sedadel. K vidění budou hladové Pardubice, které si to v konfrontaci o „šest“ bodů rozdají s Teplicemi. Odpočaté Slovácko se pokusí naplnit roli favorita proti Zlínu a Jablonec pojede potvrdit dobrou formu do Brna. Tečku za víkendem udělá večerní souboj Plzeň vs. Bohemians. Jste připraveni na pořádnou nálož kvalitních výkonů?

Článek Vsaďte si u Tipsportu, vychutnejte si kompletní program první ligy na TV Tipsport a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky! Nové vrásky se musely po uplynulém víkendu objevit na čele plzeňského kouče Michala Bílka. Jeho parta nezvládla ostře sledovaný šlágr se Slavií a Holešovi a spol. podlehla 1:2. Velkou kritiku sklidili viktoriáni za předvedený fotbal, který, zdá se, ztrácí své kouzlo z minulé sezony. Spraví si úřadující mistr chuť v nadcházejícím klání? Bohemians se v posledních týdnech oklepali a aktuálně táhnou sérii tří vítězství v řadě včetně poháru. Po výhře nad Libercem si klokani doskákali pro tři body také v utkání s Pardubicemi a upevnili si pozici ve skupině o titul. Obere Plzeň o body další celek z Vršovic? Desítka pro mistra! „Plzeň v sedmi po sobě jdoucích zápasech neudržela čisté konto a momentálně je pod obrovským tlakem. To Bohemka má výbornou formu a na jaře nevstřelila branku pouze v jediném duelu. Nedivil bych se, kdyby Viktoria musela otáčet nepříznivý průběh nebo se jí nebude dařit dostat do vedení a rozhodčí by po sebemenším kontaktu ve vápně nařídil pokutový kop,“ hlásí tipér p0s3idon, který tuší, že Plzeň bude zahrávat penaltu v kurzu 4. Souhlasíte s jeho predikcí? Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

