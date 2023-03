TV Tipsport: Poslední kolo! Poškádlí Řepík Kometu?

O zábavu bude postaráno v Brně. Přijede Sparta! Zabodují Pražané? Minimálně do prodloužení dotáhli osm z předchozích devíti venkovních duelů. Tým kouče Miloslava Hořavy má jeden z nejlepších útoků v Tipsport extralize. V tomto směru úřaduje především gólový umělec Michal Řepík. Produktivní jsou ale i David Tomášek s Romanem Horákem. Kdo se prosadí pod Špilberkem? Vsaďte si . V zápasech mezi oběma rivaly to padá.

U Ocelářů panuje zklamání. Obhájce titulu neudržel umístění v TOP 4 a tedy přímý postup do čtvrtfinále. Výsledky Třince jsou od poloviny ledna tristní… Dlouhodobou fázi Slezané uzavřou bitvou proti Mladé Boleslavi. Bruslaři letos také zrovna neexcelují. Do předkola play off proklouzli jen tak tak. Historická bilance říká, že v sedmi z předchozích osmi vzájemných střetů jsme během 60 minut viděli maximálně čtyři branky. Dáte na tiket under?