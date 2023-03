TV Tipsport: Postoupí Třinec i Kometa? Holešinský tygry nešetří

Liberečtí Bílí Tygři vstoupili do předkola precizně. Ve středu skolili Plzeň 4:1. O den později ale prožili muka. Vyhořeli 0:6! Západočeši tak rázně ukončili desetidílnou šňůru porážek. Co čekat od bitvy č. 3? Padne znovu alespoň pět gólů? Vsaďte si i na střelce a kanadské body hráčů. V tomto ohledu se snaží především indián Adrián Holešinský. Po dvou zápasech u něho svítí bilance 2+1. Zapíše se do statistik také v sobotu?