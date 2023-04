TV Tipsport: Příprava na MS! Udeří Sedlák proti Rakousku?

Čtyři zápasy, čtyři výhry. Taková je bilance Česka v dosavadní přípravě na MS v Rize a Tampere. Nejprve to odneslo Německo (6:2 a 5:1), poté nároďák přelstil slovenský výběr (5:1 a 3:2 po nájezdech). To výsledky Rakušanů jsou jako na houpačce. Dva úspěchy, dvě porážky. Kolik padne ve Vídni gólů? Trefí se Lukáš Sedlák, který v letošní sezoně zvládl za Pardubice 34 startů a 20 zásahů? Vsaďte si u Tipsportu. Mimochodem - v sedmi z posledních osmi vzájemných duelů Češi zasypali jižní sousedy alespoň čtyřmi brankami.

Tipér Gooner007 předpovídá v první třetině jeden, maximálně dva góly. Důvod? „Rakušané by měli tahat za kratší konec. Sice trochu zvedají svůj hokejový prapor, protože zásoba slušných mladíků jim přibývá, ale nedá se čekat, že zrovna Lindner, Nickl nebo Wallner to potáhnou. Na druhou stranu, i přesto nevěřím, že soka už v úvodní dvacetiminutovce rozebereme do šroubků. Povolal tradiční jména jako Starkbaum, Ganahl či Haudum,“ napsal sázkař v analýze.