TV Tipsport: Rozebere Liberec Motor? Trefí se Flynn?

Bílí Tygři z Liberce koušou. V Tipsport extralize uspěli pětkrát v řadě. Drápou se do TOP 4! Na Hradec Králové, který drží poslední postupové místo do čtvrtfinále play off, jim chybějí čtyři body. Změní se na tom něco po středeční předehrávce 49. kola? Severočeši vyzvou až třinácté České Budějovice.

Článek Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání elitní české hokejové soutěže v přímých přenosech na TV Tipsport. Založte si účet a získejte 300 Kč zdarma na první sázky. Pohled na tabulku by mohl vybízet k tipu na Liberec. Bookmakeři Tipsportu ale mají jiný názor. Na ledě Motoru očekávají dramatickou záležitost. Kurzy jsou víceméně vyrovnané. Přece jen… Jihočeši bojují o přežití, musejí ze sebe vyždímat maximum. Na poslední Kladno se dívají s minimálním náskokem. Na druhou stranu, na dvanáctou pozici, která zaručuje předkolo nadstavby, neztrácejí tolik. Také jediný bod. Vzájemné zápasy „fandí“ Budějovicím. Do vítězného konce dovedly pět z předchozích šesti bitev. Doma přitom na Tygry vyzrály třikrát v řadě. Natáhnou sérii? Kdo by se mohl zapsat mezi střelce? Vsaďte si. Zatímco nejproduktivnějším hráčem Motoru je Lukáš Pech (s bilancí 8+38 jde o druhého muže kanadského bodování Tipsport extraligy), na straně Liberce se činí Oscar Flynn, šestý nejlepší snajpr soutěže (20+15). Prosadí se i tentokrát? Proberte dění v Tipsport extralize s ostatními členy největší sázkařské komunity v tematickém fóru. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na první sázky!

