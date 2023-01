TV Tipsport: Roztaví Třinec kohouty? Vybuchne Motor?

Vedle Třince platí v úterý za jednoznačného favorita také Sparta. Řepík a spol. doma vyzvou nevýrazné České Budějovice. Co říká historie? Motor v hlavním městě narazil pětkrát v řadě. Padne i tentokrát? Vsaďte si. Dramatickou konfrontaci pak bookmakeři Tipsportu očekávají v Mladé Boleslavi. Bruslaři, mužstvo s nejhorší ofenzivou v soutěži (78 gólů v 37 zápasech), přivítají Vítkovice, tým s top útokem (122 zásahů v 38 startech).

Tipér jiku17 vyhlíží triumf Sparty o minimálně dvě branky. „Pražané měli mizerný vstup do sezony. Po změně trenéra přišlo výsledkové a herní zlepšení. Na ledě jim to funguje na výbornou. Z posledních 16 utkání Tipsport extraligy uspěli 14x. To je úctyhodná bilance. České Budějovice se nemůžou odrazit k lepším zítřkům. Stále se perou s Karlovými Vary nebo Litvínovem o 11. místo. Jejich výkony jsou hodně nevyrovnané,“ napsal sázkař v analýze s kurzem 1,64.