TV Tipsport: Show Varů na Hané? Další zmar Komety?

Hrůzostrašný start prožívá Kometa. Dva výbuchy 0:4… Teď ji čeká Litvínov. Proberou se Holík a spol.? Zastaví Brno bratry Kašovy? Vsaďte si. Na suchu jsou i hokejisté Kladna a Mladé Boleslavi. Obě mužstva se přitom v pátek postaví velkým favoritům. Bruslaři míří na led Hradce Králové, posledního finalisty Tipsport extraligy, a Rytíři do Vítkovic, které v minulém ročníku pronikly do TOP 4. Svoji třígólovou sbírku by tak mohl rozmnožit Peter Mueller.