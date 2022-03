TV Tipsport: Slavia vs. Sparta! Srdce, nebo realita?

Komu v derby věří tipér iNEEDwin? Slavii! A to i přesto, že fandí ACS. „Ano, ale u sázek prostě musí jít srdce stranou. To, co předvádíme v úvodu jara… Z prvních šesti zápasů se nám povedl jeden, paradoxně právě u kluků na druhém břehu Vltavy. Jinak to je absolutní zmar. Nechápu. Nevíme, co hrát. Do toho jsme teď ve středu absolvovali pohárový střet s Jabloncem. Fotbalisté z Edenu, kteří se dostávají do herní a psychické pohody, tak budou i odpočatější.“