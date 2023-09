TV Tipsport: Start Tipsport extraligy! Poškádlí Simon Spartu?

Perníkáři na vlně Pardubice vedené novým trenérem Varaďou odehrály před sezonou sedm duelů. Uspěly hned šestkrát! V útoku byl nejvíce vidět Tomáš Hyka (bilance 1+7). V prvním kole se Dynamo postaví Litvínovu. Perníkáři platí za jasné favority. Jsou sehraní, mužstvo zůstalo pohromadě. Naopak Verva do toho o pauze šlápla. Velké věci se čekají hlavně od Ondřeje a Davida Kašových. Předvést by se mohl také britský forvard Liam Kirk. Kdo se na ledě Východočechů zapíše do statistik? Sázejte u Tipsportu na góly a kanadské body hráčů.

Sparta čelí Českým Budějovicím. Na Motor umí. Doma ho porazila šestkrát v řadě! Natáhne sérii? Trefí se navrátilec Chlapík? Motivaci se ukázat určitě bude mít i hostující Simon, jenž rudý dres loni oblékal, ale nijak neoslnil. Pozornost poutají také bitvy v Brně (Kometa vyzve posledního finalistu Hradec Králové) a Vítkovicích (Karlovy Vary). Každý ze zmíněných klubů by totiž mohl poslat do akce špičku Tipsport extraligy mezi gólmany - Furcha, Bartošáka, Machovského a Frodla. Padne v obou zápasech maximálně pět branek? Vsaďte si na under nebo over. Motor nabral sílu Tipér Geek001 zanalyzoval neprohru Českých Budějovic (s kurzem 2,33): „Sparta potvrdila v přípravném období kvalitu. Ostrá soutěž je však něco jiného. Jedná se o úvodní duel, to je skok do neznámých vod. U Řepíka a spol. může dojít k jistému uspokojení z výher (a že se jí to už mockrát stalo). Jihočeši navíc mají oproti loňsku o dost lepší kádr. Posílili o Douderu, Pýchu, Harrise, Kubíka nebo Simona. Motor a černý kůň Tipsport extraligy? Proč ne. Proti rudým se budou chtít vytáhnout.“ Inspirujete se? Vsaďte si, sledujte na TV Tipsport a hrajte Fantasy o 10 milionů Netů (1 Net = 1 Kč). Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na první sázky!