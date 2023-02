TV Tipsport: Švédské hry! Vymažou Češi Oksanena?

Česká hokejová reprezentace ve čtvrtek vstoupila v Malmö do třetího turnaje sezony – Švédských her. Tým trenéra Kariho Jalonena porazil Tři korunky 2:1 v prodloužení. Trefili se Jan Kovář a Lukáš Klok. Teď se nároďák soustředí na sobotní zápas proti Finsku. Co myslíte, zaskočí dalšího favorita? Tečku za podnikem pak udělá o den později, kdy se postaví Švýcarsku.

Foto: Tipsport TV Tipsport: Švédské hry! Vymažou Češi Oksanena?Foto : Tipsport

Finsko, spolu s Tre Kronor top kandidát na celkové vítězství, se na úvod hodně nadřelo. Švýcary zdolalo 6:5 po nájezdech. Hned třemi kanadskými body se pod triumf podepsali Tommi Tikka a Ahti Oksanen (oba shrábli bilanci 2+1). Druhý jmenovaný útočník je v tuzemsku dobře známý. V minulém ročníku řádil za Hradec Králové. Zapíše se do ofenzivních statistik i v sobotu? V neděli Česko vyzve hokejisty ze země helvétského kříže. Jejich statečný boj proti Finům ukázal, že Kari Jalonen nemůže v přípravě na zápas nic podcenit. Mužstvo Patricka Fischera se mimo jiné spoléhá na talentovaného a obrovitého beka Liana Bichsela, osmnáctku loňského draftu NHL. Kolik uvidíme branek? Historie se přiklání k sázce na under. Ve čtyřech z posledních pěti vzájemných duelů padly maximálně čtyři góly. Tipér empathy011 míní, že Češi ve druhém vystoupení na turnaji narazí (v kurzu 1,9). „Věřím Finsku. Vždycky na nás umělo. Staví na hokejistech, kteří pravidelně dostávají velkou minutáž v nejvyšších evropských soutěžích. My jsme do Malmö odcestovali s tím, že chceme vyzkoušet borce pro mistrovství světa. Popřípadě některé z nich vybrat. Ti, kteří na MS 100% pojedou, se prakticky ani nebrali," napsal sázkař v analýze.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

