TV Tipsport: Vyřádí se Vítkovice? Zaboduje objev Holešinský?

Hokejisté Plzně bojují v Tipsport extralize o umístění mezi čtyřmi nejlepšími týmy. Tedy o přímý postup do čtvrtfinále play off. Uspěli pětkrát v řadě! Hodně se vyplácí posila Adrián Holešinský. Slovenský útočník přišel na začátku listopadu z Nitry a v 10 zápasech za indiány nasbíral 10 bodů (4+6). Zapíše se do ofenzivních statistik i v pátek proti Olomouci?

Foto: Tipsport TV Tipsport: Vyřádí se Vítkovice? Zaboduje objev Holešinský?Foto : Tipsport

Povedené období neprožívá jen Plzeň. Čtvrtá Sparta triumfovala sedmkrát za sebou. Během této série přitom inkasovala pouhých šest gólů! Teď se Pražané představí v Mladé Boleslavi. Bruslařům to doma nejde. Zvládli tam jediný z předchozích šesti duelů. V pátek plánují potvrdit formu také druhé Vítkovice. Ostravané dotáhli do vítězného konce devět z posledních 10 startů. Verva je téměř na dně tabulky. Naopak mužstvo trenéra Holaně je v těsném závěsu za vedoucími Pardubicemi. Jeho kádr je dobře nabitý. Z ofenzivního hlediska se hosté opírají o esa v čele s Lakatošem (13+15), Kriegerem (10+13), Bukartsem (13+11) nebo Muellerem (10+7).

