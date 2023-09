TV Tipsport: Zastaví Plzeň Řepíka? Kometa chce ze dna

Jediný triumf zatím mají Kladno a trochu překvapivě Liberec. O další body se porvou mezi sebou. Historie vzájemných duelů je bohatá na góly. V osmi z předchozích devíti střetů v Tipsport extralize jsme viděli minimálně pět branek. Dáte na tiket over 4,5? Padat by to mohlo také v konfrontaci Plzeň vs. Sparta. Tedy především do sítě indiánů. Lídr tabulky z Prahy se totiž během čtyř kol trefil 19×! Prosadí se Michal Řepík, s bilancí 4+4 vedoucí muž produktivity celé soutěže? Sázejte u Tipsportu na střelce a kanadské body hráčů.