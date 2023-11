UFC na TV Tipsport: Procházkův velkolepý návrat! Skolí Pereiru?

Jedenatřicetiletý Procházka disponuje parádní bilancí 29-3-1 (výhra-porážka-remíza). Začínal v tuzemské organizaci GCF, kde dokázal obhájit titul polotěžké váhy. Následoval přesun do Japonska, konkrétně do Rizinu. V zemi vycházejícího slunce nedokázal za veleúspěšný čtyřletý stint vyzrát pouze na Muhammeda Lawala. Porážku mu však v dubnu 2019 vrátil. Český bojovník má na kontě hned 25 triumfů na KO/TKO.

I do UFC vstoupil jako velká voda. Při debutu v červenci 2020 knockoutoval Volkana Oezdemira a o rok později stejným způsobem skolil Dominicka Reyese. Prezident Dana White zbystřil a nabídl Procházkovi titulový duel. V něm se loni v červnu utkal s obávaným Gloverem Teixeirou. Rodák z Hostěradic ve svém dosud největším zápase kariéry uspěl. A to netradičně na submisi (RNC). Do historie vstoupil jako první český UFC šampion. V prosinci 2022 mělo na turnaji 282 dojít k odvetě, ale ta se kvůli zranění Procházkova ramene zrušila.