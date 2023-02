Undery, overy a dominance favoritů na tiketech!

Parádním zářezem si zpříjemnil nedělní večer sázkař Kudriavy. Jeho volba padla na velmi zajímavou kombinaci. V milánském derby tušil přesný zásah kanonýra Interu Lautara Martíneze, který spojil s underem 2,5 gólu. Argentinský střelec otevřel ve 34. minutě skóre, a to se ve zbývajícím průběhu už nezměnilo. Výhru 1:0 slavili nejen fanoušci Interu, ale i Kudriavy. Tipérovi na kontě přistálo 59 339 Kč .

Velmi odvážnou cestu zvolil DUMPos. Za 350 korun se nebál poslat do hry akovku s kurzem 134,47. Dvakrát se vydal do belgické Pro League a jednou nahlédl do německé Bundesligy. Strategie? Šel po gólových overech a u každého utkání predikoval nejméně dva přesné zásahy na každé straně. Sázkařův sen o festivalu plném branek se naplnil. Odměna 47 089 Kč ho nemohla minout.