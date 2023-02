Úterní Tipsport extraliga živě: Domácí triumf Sparty? Zakousnou se Bílí Tygři?

Nejdříve půjdou do boje mančafty Liberce a Pardubic. Východočechům v posledních šesti extraligových střetnutích opadla forma a momentálně rovnoměrně střídají výhry a porážky. Lídra tabulky to však příliš trápit nemusí. Na druhé Vítkovice má devítibodový náskok a utkání k dobru navíc. Bílí Tygři vystrčili drápy a s chutí se zakousli do soupeřů. Aktuální šestizápasová vítězná šňůra hovoří jasnou řečí. Ukořistí liberecké šelmy další skalp?

„Sparta disponuje v posledních zápasech slušnou formou. Hlavně doma je dominantní. Na svém ledě má nejlepší bilanci z celé Tipsport extraligy. Olomouc z předchozích pěti duelů dotáhla do vítězného konce pouze jediný. Navíc proti na dně nacházejícímu se Kladnu. Oba týmy mají o co hrát a bojují o co nejlepší pozici do play off. Já však věřím Spartě, která Moru porazí minimálně o dvě branky,“ napsal Donalds v analýze s kurzem 1,68.