Vítězná předpověď a nabitá akovka na Australian Open!

Naprosto přesný live zásah provedl BobysVu. Za devět tisíc poslal do hry vítězství Bena Sheltona nad Zhizhenem Zhangem a alespoň 46 gamů v duelu Michael Mmoh vs. Laurent Lokoli. Kvůli vytrvalému dešti si však musel na vyhodnocení druhé příležitosti počkat až do dalšího dne. Utkání skončilo s více než čtyřiadvacetihodinovým zpožděním, což sázkaři vůbec nevadilo. Předpovídaný over se naplnil a shrábl 34 560 Kč.