Vsaďte si! Sparta v Boleslavi, Plzeň vs. Karviná a vršovické derby živě!

Rozjede to Sparta v městě automobilů? Letenští musí po remíze s Rangers zlepšit výkon. Lídr soutěže bude chtít napravit zaváhání z Evropské ligy v Mladé Boleslavi, která minulé kolo porazila Zlín v šokujícím poměru 9:5. Ofenziva svěřenců trenéra Kuliče má fazonu, ale vzadu to tak slavné není. Využijí sparťané horší formy defenzivy Středočechů a přidají na konto další cenný skalp? Tipérka s nickem rihova11 má jasno. V kurzu 1,63 vyhlíží tři body pro Kuchtu a spol.

„Sparta jede jako pila. V Boleslavi to není lehké, ale hostům to tam z historického pohledu docela funguje. Martin Suchomel však kvůli dohodě klubů nejspíše nenastoupí. Předpokládám, že rudí budou podnikat do chatrnější obrany domácích nebezpečné ataky. ACS zvítězí.“

Podobně na to šel i sázkař Tvujidol. Myslí si, že pražský celek triumfuje nebo povede v zápase o dva góly. Zbarví se jeho analýza s kurzem 1,83 do zelena?

Velice dobře se na nedělní klání naladila v Konferenční lize Plzeň. Na stadionu Maksimir zdolala chorvatského giganta Dinamo Záhřeb a ve skupině C je i nadále stoprocentní. To v domácí soutěži má co zlepšovat. Z minulých třech duelů hned dvakrát kapitulovala. Nejdříve se Spartou a naposledy Západočechy smetl Liberec. Poradí si parta okolo zkušeného trenéra Koubka s outsiderem z Karviné? Podle kurzů bookmakerů Tipsportu by mělo jít o jasnou záležitost.