Vybojují Lvíčata postup do čtvrtfinále? Vsaďte si!

Tato Lvíčata umí pořádně zařvat! Česká fotbalová reprezentace do 21 let na evropském šampionátu zaskočila obhájce titulu z Německa a zvítězila 2:1. Cenný skalp ji vrátil do hry o postup, ke kterému stačí uhrát remízu s Izraelem. Splatí Sejk a spol. důvěru členů největší sázkařské komunity a zajistí si vstupenku do play off?

Článek Vsaďte si na malé Euro, založte si účet u Tipsportu, získejte 300 Kč zdarma na své první sázky a skórujte v live sázkách! Český výběr se dokonale revanšoval za úvodní neúspěch v duelu s Anglií (0:2). Svěřenci trenéra Jana Suchopárka zmuchlali nepříznivé předzápasové predikce a vybojovali důležitou výhru nad silným Německem. Vydolují v nadcházejícím klání alespoň bod? I remíza by partu okolo playmakera Adama Karabce nasměrovala za vysněnou čtvrtfinálovou účastí. Bookmakeři Tipsportu očekávají vyrovnanější průběh než drtivá většina členů největší komunity sázkařů. Izrael spoléhá především na dovednosti obrovsky talentovaného záložníka Oscara Gloukha, který od ledna válí v barvách Red Bullu Salzburg. Defenziva Lvíčat by si také měla dát pozor na dosud jediného úspěšného střelce modrobílých Dora Turgemana. Uhlídá obrana v čele se stoperem Martinem Vitíkem zmíněné hvězdy? Situace ve skupině C hraje do karet rozjetým Angličanům, kteří mohou dát prostor méně vytíženým borcům. Three Lions jsou na turnaji stoprocentní a postup do play off mají v kapse. Poradí si Albion také s Němci? Die Mannschaft je ve složité situaci. Pouhý bod na kontě po dvou odehraných zápasech je pro družinu vedenou bývalým bundesligovým útočníkem Antoniem Di Salvem zatraceně málo. Pokud cílí na obhajobu předloňského triumfu, musí za každou cenu porazit silné Ostrovany. Zvládnou Stiller a spol. tuto náročnou misi? Češi to nevypustí! „První poločasy jsou v českém podání úspěšné. Na malém Euru jsme za dvě odehrané pětačtyřicetiminutovky ještě neinkasovali. Navíc v duelech s lepšími soupeři. Jinak to nebude ani v konfrontaci s Izraelem. Lvíčata jsou jednou nohou v play off, ke kterému stačí uhrát remízu. Já si však myslím, že si zápas podchytíme od samého začátku a vstřelíme gól,“ hlásí sebevědomě tipérka Romana3216. Očekává, že Česko ovládne buď první půli nebo celý zápas s kurzem 1,91. Necháte se inspirovat? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

