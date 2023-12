Výtečný přehled v NHL, Tipsport extralize a live paráda z ICEHL!

Tipérovi s nickem greatone85 se povedl skvělý zásah. Nejdříve zmapoval Tipsport extraligu, kde zmerčil hned trojici duelů. U konfrontace Kladna a Mladé Boleslavi očekával, že se bude prodlužovat, zato Českým Budějovicím a Třinci bravurně přiklepl vítězství. Zlatou tečku si pošetřil do NHL. V zámoří si v noci z neděle na pondělí posvítil na střet Edmonton vs. Anaheim a predikoval gól domácí superstar Connora McDavida, která přispěla k demolici kačerů v poměru 8:2. Sázkaře čekalo krásné probuzení do nového týdne. Jeho konto narostlo o 42 396 Kč.