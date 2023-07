Wimbledon na TV Tipsport: Vyšplhá Vondroušová na vrchol?

Založte si účet u Tipsportu, sledujte vrcholící program turnaje v All England Clubu na TV Tipsport a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky!

Ovládne Markéta Vondroušová nejslavnější turnaj na světě? Letos má jedinečnou šanci. V semifinále si až nečekaně hladce poradila 6:3, 6:3 s rozjetou Elinou Svitolinovou, která v uplynulých dnech vyřadila čtyři grandslamové šampionky a jednu deblovou. Získá členka pražského klubu 1.ČLTK premiérový majorový skalp? Sázkař Umlajura vložil do Vondroušové obrovskou důvěru. Obohatí své konto o parádní sumičku 82 200 Kč ?

Čtyřiadvacetiletá tenistka i přes svůj stále nízký věk nastoupí už do třetího velkého finále. Na různých površích! V roce 2019 bojovala na French Open (antuka) o pohár Suzanne Lenglenové, který však nad hlavu zvedla soupeřka Ashleigh Bartyová. Předloni na letních hrách v Tokiu (beton) sahala po zlaté medaili, ale na skvělou Belindu Benčičovou předvedený výkon nestačil.

Vondroušová se utká s bookmakery Tipsportu favorizovanou Uns Džábirovou. Ta se ve finále londýnského podniku ukáže už podruhé v řadě. Loni nenašla ty správně zbraně na Jelenu Rybakinovou. O trofej se o pár měsíců později utkala i na US Open. V New Yorku jí vystavila stopku jednička Iga Šwiateková. Motivace na straně Tunisanky tedy nemůže chybět. I na tento faktor určitě spoléhá lukasino33. Zajistí mu triumf Džabúrové odměnu ve výši 31 200 Kč ?

Jak to vidíte vy?

„Vondroušová ukazuje, že pokud hraje v nejlepší formě, tak je prakticky k neporažení. To u Džábirové jsem zaznamenal lehký úpadek především na podání. Markéty výborný return bude Tunisance dělat větší potíže, než které měla v předchozím zápase se Sabalenkovou. Můžeme očekávat přetahování holek v dlouhých a těsných výměnách. Zápas by měl vyvrcholit ve třetím setu, kde by měla mít Vondroušová výhodu i díky skvělému fyzickému fondu.“