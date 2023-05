Z desetikoruny udělal sázkař 755 tisíc! Jak se mu to povedlo?

Návod, jak si parádně vyšperkovat sobotu? Valker44 by jeden měl. Tipér prokázal neskutečný přehled při tvorbě našlapané akovky a brilantně zmapoval neuvěřitelných 37 příležitostí s celkovým kurzem 75 522,67. Zaměření? Kromě dvou duelů z hokejového MS se soustředil výhradně na fotbal. Vyplatilo se. Za desetikorunu shrábl nádhernou sumu 755 227 Kč .

Na počínání jednotlivých celků bedlivě dohlížel. „Sledoval jsem Spartu. Zbytek jsem průběžně kontroloval, abych měl přehled, jak se co vyvíjí,“ prozradil valker44. Týmy ACS a CZ Bělehrad mu ale pořádně zabrnkaly na nervy. „Oba mančafty rozhodly až v nastavení. Bylo to drama,“ oddychl si.

Na otázku, zda mu někdo podal pomocnou ruku s tvorbou tiketu odpověděl: „Ne ne, já su samotář. Pravidelně sleduji výsledky jednotlivých soutěží. A to i v případě, že nemám vsazeno. Je to zkrátka moje zábava.“

Jeho sobotní taktika nevybočovala z normálu. Podobné plachty zkouší běžně. „Vždycky dávám více zápasů za desetikorunu. Někdy i za víc. Ale to víte, jsem v důchodu a sám… Nemám příliš na rozhazování,“ pokračoval.

Pochlubil se ovšem i těsným nezdarem, kdy měl na dosah ještě vyšší sumu. „Už je to nějaký ten pátek, ale kdysi jsem za 10 korun zkusil 47 tenisových duelů. Mohl jsem si odnést 1,6 milionu. Ale nevyšly mi tipy na Lichovcevovou a Němce Kieffera. Tato dvojice mě vyhodila. Úplně přesně si to vybavuji. Lichovcevová navíc krátce na to ukončila kariéru. Potvora jedna,“ zavzpomínal člen největší sázkařské komunity.