Zazáří české trio v úvodních skupinových zápasech evropských pohárů?

Dva týmy v základní skupině Evropské ligy, jeden pak v Konferenční lize. To je velmi slušná bilance českého fotbalu. Nyní bude na Spartě, Slavii a Plzni, aby v konfrontacích s evropskými soupeři předvedly, co umí. Povede se všem třem klubům první krok a vykročí za postupem do jarních vyřazovacích bojů?

Foto: Tipsport Zazáří české trio v úvodních skupinových zápasech evropských pohárů?

Článek Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky! Jako první se ve skupinových kláních představí Slavia, která nastoupí v Evropské lize na trávníku Servette Ženeva. Sešívaní dávají vzpomenout na nepřesvědčivé venkovní výsledky z loňské sezony. Pětkrát v řadě se mimo Eden prosadili pouze jednou, což v předchozích čtyřech vystoupeních stačilo na jediné vítězství (1-2-1). Na druhou stranu švýcarský celek doma neuspěl pětkrát po sobě (0-4-1), čehož budou chtít svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského jistě využít. Druhou nejprestižnější evropskou soutěž si zahraje i Sparta. Ta sice původně cílila na Ligu mistrů, ale nedokázala vyřadit Kodaň. Díky famóznímu domácímu představení proti Dinamu Záhřeb (4:1) si však zajistila alespoň Evropskou ligu. V předešlých dvou účastech v základní skupině této soutěže skončila vždy třetí, což by nyní stačilo na jaro v Konferenční lize. Na Letné by se však mnohem raději viděli o stupínek výš. Parta okolo Lukáše Haraslína o víkendu smetla Slovácko 5:1 a vyhrála čtvrté utkání v řadě při skóre 14:2. Smete i Aris? Rozjetá Sparta Diivad2001 věří, že ano. Za 4 000 Kč zanalyzoval triumf borců v rudých dresech v handicapu -1,0. K úspěchu tak potřebuje výhru úřadujícího českého mistra nejméně o dvě branky. V případě vítězství o gól se mu vrátí vklad. „Sparta předvádí v poslední době opravdu koukatelný fotbal, a hlavně doma dokáže porazit téměř kohokoli. Vděčí za to skvělé efektivitě, což poznalo i Slovácko. Limassol sice v odvetě posledního předkola deklasoval Slovan Bratislava 6:2, ale první utkání ztratil poměrem 1:2 a příliš mě nepřesvědčil ani v minulém ligovém kole. Proti Pafosu byl horší a bral bod za remízu 1:1,“ napsal v analýze Diivad2001. Tři předkola musela úspěšně zvládnout Plzeň, aby se dostala do skupiny Konferenční ligy. A to se jí povedlo. Jejím prvním soupeřem bude ve Štruncových sadech Ballkani, které do České republiky míří znovu po roce, když loni prohrálo na půdě Slavie 2:3. Viktoria v úvodních třech utkáních ročníku nevyhrála (0-2-1), pak ovšem zabrala a ovládla 10 střetnutí po sobě. Naváže na víkendovou demolici Zlína 7:1 a urve tři body i na evropské scéně? Sázejte! Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kčna své první sázky!

