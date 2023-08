Znojmo Burčák Tour Kooperativy – jubilejní 10. ročník

Tyto sobotní trasy se při výjezdu ze Znojma spojují a vedou z obydlené oblasti směrem na Načeratický kopec, který je přírodní památkou. Z Načeratického kopce trasa pokračuje po polních a lesních cestách až do Strachotic, kde se trasy B a C rozdělují. Trasa C má ve Strachoticích občerstvovačku a dále je vedena v doprovodu vinohradů směrem do obce Vrbovec, zatímco trasa B směřuje k obci Jaroslavice.