Adame, použij taktiku Spider-Man. Ondra je v semifinále domácího SP

Pravdou je, že po dolezení české jedničky se publikum viditelně ztenčilo, hlavní tribuna však zůstala stále solidně zaplněna, stejně tak nejbližší prostor u pódií a dvou lezeckých stěn. Na víkend, tedy sobotní semifinále a finále mužů a stejně nedělní program žen, bude ale vybudovaný areál zaplněný do posledního místa. Prodáno je na každý den kolem čtyř tisíc vstupenek, byť pro někoho jsou lístky v rozmezí od pár set korun až do dvou tisíc za celý víkend příliš. „Ještě si to rozmyslím, pátek byl zadarmo, to je na ochutnávku nepříliš velkého sportu super," konstatuje senior Petr.