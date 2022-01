Španělsko - Dánsko 29:25 Házenkáři Španělska mohou na ME získat třetí titul za sebou, vyřadili Dány

Španělé otočili zápas s Dánskem ve druhém poločase. V závěru prvního stáhli až čtyřbrankové manko na rozdíl jednoho gólu a po přestávce skóre otočili. Ve 41. minutě se poprvé v zápase dostali do vedení a soupeře už do hry nepustili. Výbornými zákroky se o to zasloužil brankář Gonzalo Pérez de Vargas, nejlepší výkon na turnaji předvedl Aleix Gómez Abello, který nastřílel 11 gólů a blýskl se i řadou obranných zákroků.