Talita, Thamela - Hermannová, Štochlová 2:1 Hermannová se Štochlovou v Dauhá nepostoupily ze skupiny

Proti Brazilkám hrály Hermannová se Štochlovou v prvním setu precizně a získaly jej výrazným rozdílem, druhý měl přesně opačný průběh. Do tie-breaku vstoupily lépe čtyřicetiletá Talita s o 18 let mladší Thamelou, ale Češky dvakrát dotáhly manko, odvrátily dva mečboly a po esu Štochlové měly šanci zápas zakončit. Brazilský útok ale dopadl na čáru a následné dva bloky Thamely strhly vítězství na jejich stranu.

"Byl to správný ženský beachvolejbal. První set jasně pro nás, druhý jasně pro holky a pak v tie-breaku jsme se tahaly až do samého konce. Myslím, že hrajeme dobře a předvádíme hru, jakou chceme. Trošku tam dneska chybělo štěstí," řekla ČTK Štochlová. "V tie-breaku rozhodlo pár malých detailů. Paradoxně byly na kurtu čtyři blokařky a ony vyhrály dvěma bloky v závěru," dodala.

"Poslední zápas byl asi nejlepší z těch tří ve skupině. Byl to náš nejdůstojnější výkon, takže nakonec máme docela dobrý pocit a víme, kde a co máme trénovat. Celkově jsme každopádně z turnaje nadšení a odnášíme si ponaučení, co nám ještě chybí do úplné špičky," řekl Dumek. "Měli jsme ve skupině podle mého tři z pěti nejlepších současných týmů na světě, takže se nemáme za co stydět," dodal.