F1 ONLINE: Drama v Belgii! Ze hry je Piastri, Verstappen už vede, ale málem dostal smyk

Mistrovství světa F1 pokračuje v neděli Velkou cenou Belgie. Z pole position odstartoval Charles Leclerc, ale hned v úvodu o první příčku přišel a do vedeí šel Perez. Ten jel na špici do 17. kola. Pak se dostal do čela největší favorit na vítězství, dvojnásobný mistr světa a suverénní lídr šampionátu Max Verstappen. Ten může vyhrát poosmé za sebou, do závodu přitom vyrazil ze šesté příčky. Hlavní závod odstartoval v 15:00 a můžete ho sledovat v reportáži na Sport.cz.

Foto: Geert Vanden Wijngaert, ČTK/AP Pilot Red Bullu Max Verstappen v akci během Velké ceny Belgie F1.

Hned v první zatáčce došlo ke kolizi, na kterou doplatil nováček v MS F1 Oscar Piastri z McLarenu, který si v sobotním sprintu dojel pro životní druhé místo. Jeho monopost utrpěl po kolizi se Sainzem poškození, které mu nedovolovalo pokračovat v závodu. "Co to udělal, jel, jako kdybych neexistoval," hlásil do vysílačky nešťastný Piastri. Díky tomu se největší favorit Verstappen dostal rychle na čtvrtou příčku a tu v šestém kole vylepšil na třetí, když předjel Hamiltona. O tři kola později pak zůstal za jeho zády Charles Leclerc s Frerrari a pilot Red Bullu už měl před sebou jen svého týmového parťáka Pereze. Foto: Stephanie Lecocq, Reuters Start Velké ceny Belgie F1 na okruhu ve Spa byl pořádně divoký. Hned v první zatáčce došlo ke kolizi. Na snímku jsou Charles Leclerc s Ferrari, Sergio Perez z Red Bullu a Lewis Hamilton s Mercedesem. Týmový inženýr pak poslal Verstappenovi vzkaz. "Prosím, používej hlavu," požádal lídra MS F1. Odpověď byla jízlivá. "Budeme hlavu používat oba," dotázal se. Odpověď z režie byla jasná. "Prosím, jen poslouchej moje pokyny," slyšel Verstappen, který už v 17. kole jel jen těsně za lídrem závodu a bez problémů jej předstihl. Za chvíli na okruhu ve Spa začalo pršet a jezdci museli zvažovat, zda se vyplatí na nejdelším okruhu seriálu MS (7044 metrů) přezout na pneumatiky pro mokrou trať. A nejspíše i kvůli tomu se dostal do problémů Nizozemec Verstappen, jenž v jednu chvíli musel krotit svůj monopost. "Málem jsem dostal smyk," hlásil do týmového rádia. Vše ale zvládl bez karambolu a jeho náskok v čele závodu narůstal. Pilot Red Bullu ovládl páteční kvalifikaci, ale po trestu za výměnu převodovky mu na startu dnešního závodu bude patřit až šestá příčka. Pro Verstappena jde o o druhou nejhorší startovní pozici v sezoně. V Saúdské Arábii byl až patnáctý, ale přesto si dojel pro druhou příčku. Verstappen bude ve Spa-Francorchamps usilovat o desátý triumf v sezoně a osmý za sebou, čímž by se přiblížil rekordní sérii devíti triumfů Sebastiana Vettela z roku 2013. Ve zbývajících dvou Velkých cenách dojel druhý za týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Red Bull díky nim v součtu s minulým ročníkem vyhrál rekordních třináct závodů v řadě.