Černý se dostal do nominace až dodatečně po navýšení kvóty a při olympijské premiéře navázal na postupy z prosincových závodů Světového poháru v Davosu a Drážďanech. V kvalifikaci se prosadil do nejlepší desítky se ztrátou 5,62 sekundy na nejrychlejšího Lucase Chanavata z Francie. Novák obsadil 21. místo, Šeller do čtvrtfinále proklouzl z 29. pozice.