Krejčí měl z domácí premiéry na ME husí kůži a věří po prohře s Poláky v nápravu

"Těšil jsem se extrémně. Před zápasem jsem měl úplně husinu. Byl to neskutečný moment vyběhnout před domácí diváky. Bylo to vážně super. Zahrát si před rodinou, před kamarády. Samozřejmě, že bych chtěl, aby utkání dopadlo jinak. Nic se ale neděje, čekají nás ještě čtyři zápasy. Není důvod teď věšet hlavy. Máme další zápas a musíme se snažit vyhrát," řekl Krejčí. Chce uspět už dnes proti favorizovaným Srbům.

Češi proti Polsku rychle prohrávali až o 13 bodů, před poločasem se sice dostali do vedení, ale potom nedokázali zachytit nástup soupeře do druhého poločasu a po dotahování v závěru už ztratili šanci. "Byl to nervy drásající zápas. Chvíli jsme byli dole, chvíli nahoře a pak zase dole. Musíme najít nějaký balanc a nemít takové výkyvy ve hře. Více zachovat chladnou hlavu," prohlásil Krejčí. "Musíme se podívat na video, proč takhle špatně začínáme. Srbové jsou samozřejmě kvalitní tým, budeme muset podat daleko lepší výkon."