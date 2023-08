Slalomářské hlídky získaly na úvod juniorského MS čtyři zlaté medaile

Čtyři zlaté medaile vynesl českým reprezentantům úvodní soutěžní den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu. V Krakově zvítězily hlídky juniorských kanoistů, kanoistek, kajakářek a kanoistek do 23 let, starší kajakářky přidaly stříbro a juniorští kajakáři bronz.

