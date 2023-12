O hokejové dvacítce, kterou čekají Američané, o Pardubicích na Spengler Cupu i o extralize, která láká

Oba redaktoři chválí kouče Augustu i jeho kolegu Lásku, trenéra brankářů, za to, že Michael Hrabal po ne příliš vydařeném výkonu se Slováky – prohru vzal dokonce na sebe – dostal hned o den později důvěru proti Norsku. „Byla to kruciální otázka – nechat tam Hrabala a dát mu prostor se zvednout, nebo tam poslat Vondraše a trošku riskovat, jestli pak nechat Hrabala zvedat proti Americe. Nakonec ta volba se znalostí, jak to dopadlo, byla dobrou prací s gólmanem,“ míní Kézr.