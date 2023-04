PŘÍKLEP: Já trenérem reprezentace? Nemám odvahu mít takové sny, tvrdí Rulík

Úspěch české reprezentace do dvaceti let byl takřka senzací. Rukopis kouče Radima Rulíka byl znát, stejně jako fungující chemie mezi hráči a trenérským týmem. I proto se začalo Rulíkovo jméno zmiňovat v souvislosti s pozicí nástupce současného kouče Kariho Jalonena. S tím, že by si Radim Rulík splnil svůj životní sen, na hokejového nadšence a experta nechoďte. „Nežiju sny, žiju vždy prací, kterou mám a jsem rád za každý týden," svěří se.

Martín Kézr, šéfredaktor Sport.cz, však vidí variantu Rulík do budoucna jako vhodnou. „Přišlo by mi to logické. U áčka máme trenéra pod smlouvou do mistrovství světa 2024 a je třeba vidět, že za tři čtyři roky by měli tvořit základ národního týmu hráči současné dvacítky. A já bych byl rád, aby český hokej nenaháněl trenéra na poslední chvíli, ale aby přemýšlel koncepčně," podporuje Kézr v úvahách vizi, že by Rulík mohl opravdu v budoucnu koučovat i národní tým dospělých.

Příklep s úspěšným hokejovým koučem Radimem RulíkemVideo : Sport.cz

Rulík namítne, že v současnosti nemá dořešenou ani otázku svého dalšího působení u dvacítky. Je jasné, že tam by rád na práci navázal a proti není ani majitel pardubického Dynama Petr Dědek. „Je to varianta, uvidíme. Smlouvu zatím nemám, ale samozřejmě jsme v kontaktu s realizačním týmem, co jsme u toho byli letos. Sešli jsme se na osmnáctkách ve Švýcarsku, připravujeme program. Věřím, že tak na 95 procent to dopadne," svěří se kouč.

Hrozně přísný, ale férový. Stříbrný junior prozrazuje v pořadu Příklep, jak se hraje pod RulíkemVideo : Sport.cz

V pořadu Příklep Rulík prozradil, že na stříbrný úspěch týmu nevzpomíná. „Dívám se hlavně dopředu, nejsem vzpomínací typ. Samozřejmě mě těší, že ten šampionát klukům neskutečně pomohl, naskočilo jim sebevědomí, hráli v klubech velmi dobře," těší trenéra. „Medaile kluky nastartovala. Když si mladí věří, hned pak podávají lepší výkony."