PŘÍKLEP EXTRA: Čtvrtfinále s USA se blíží! V brankovišti budeme mít navrch, věří olympijský vítěz

"Druhá třetina proti Kanadě byla skvělá. Soupeře jsme překvapili aktivitou, byl hodně zaskočený, to by platilo i na Američany," tvrdí olympijský vítěz Šlégr, s tím, že má obavu, že se Jalonenův výběr zaměří hlavně a především na defenzivu.

Výkony zatím nebyly optimální, Šlégr ale věří, že Češi konečně předvedou, na co mají. "Přišlo mi, že jsme se zatím pořád šetřili na tenhle zápas, stejně jako tam bylo točení gólmanů. Tak věřím, že teď to všechno zapadne dohromady a dokážeme vyhrát," dodává s tím, že Češi budou mít navrch na pozici brankáře. Rovněž ale zdůrazní, že by si odpustil rotaci gólmanů v základní skupině. "Ale musíme respektovat rozhodnutí trenéra," doplňuje.