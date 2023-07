ROK PŘED PAŘÍŽÍ: Výhoda pro Francouze? Trať tři měsíce před hrami přestaví, říká české eso

Jeden rok dělí sportovce i fanoušky z celého světa od ikonického momentu v podobě zažehnutí olympijského ohně nad sportovišti v Paříži. Web sport.cz pro čtenáře přichystal speciální díl olympijského studia s názvem Rok před Paříží, jehož tématem jsou nejen probíhající přípravy her. „V Paříži to aktuálně vypadá tak, jak to rok před olympiádou má vypadat, což mě těší. Nemyslím si, že by Francouzi něco podcenili,“ říká host a sportovní ředitel ČOV Martin Doktor. Do studia zavítal i olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec. Pořadem provází moderátor Václav Procházka a své postřehy experta nabízí redaktor Michal Osoba.

Hosty pořadu Rok před Paříží byli Martin Doktor a Jiří PrskavecVideo : Sport.cz