Designové kvalitní elektrokoloběžky, které na českém trhu chyběly. Co stojí za úspěchem srdcaře z Bruntálu?

Elektrokoloběžky se v posledních několika letech staly doslova fenoménem. A není se čemu divit. Dostanete se na nich pohodlně, snadno, a hlavně rychle do práce, do školy, na schůzku, na nákup nebo s kvalitní elektrokoloběžkou klidně i na celodenní výlet. Tohle šikovné a praktické vozítko se stalo životním stylem i každodenní samozřejmostí. Aby však elektrokoloběžka, stejně jako například auto, dobře sloužila, je nutné nepodcenit její výběr a vědět, že na detailech skutečně záleží.

„Když jsem se rozhodl před několika lety elektrokoloběžky půjčovat na hotelu v Jeseníkách, který jsem toho času provozoval, snažil jsem se najít vhodné koloběžky. Bohužel přes veškerou snahu jsem neuspěl, protože jsem na českém trhu nenašel takové, které by svou konstrukcí i kvalitou naplnily má očekávání,“ vzpomíná Libor Strnad, zakladatel a jednatel firmy Eco Vehicle. Proto se rozhodl založit v Česku firmu, jejíž podstata by nespočívala pouze v přeprodeji elektrokoloběžek od různých výrobců, ale aktivně by se podílela i na jejich vývoji, poskytovala by prvotřídní servis a zákaznickou podporu.