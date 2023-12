Každodenní rutina „v páru“ aneb Manuál pro moderního gentlemana

Každý gentleman touží vypadat co možná nejlépe a cítit se dobře po celý den. K tomu mají pánové díky genové predispozici výbornou startovací pozici. Mužská pokožka je totiž v porovnání s tou ženskou zhruba o dvacet procent silnější. Díky tomu nejsou tolik viditelné vrásky, které jsou u mužů stejně spojovány s okouzlujícím sex-appealem. Časem ale dojde na každého! Venkovní sporty, pot, sluneční záření nebo boj s větrem a nepříznivým počasím. Anebo holení. Výsledkem může být suchá, citlivá a podrážděná pleť, o kterou je nutné začít pečovat.

Pálení, zarudnutí, suchá a citlivá pleť, napjatost, svědění. Následně pro mnohé muže i špatná nálada a nižší sebevědomí. Taková pleť dokáže pěkně potrápit i pořádného chlapa. Sáhněte proto po vhodné kosmetice pro muže, například po kosmetické řadě Nivea Men Sensitive . Díky obsaženým účinným látkám, jako je vitamin E, heřmánek či bylinka hamamelis, je ideálním řešením pro zklidnění a regeneraci pokožky. V této řadě navíc nenajdete žádný alkohol, takže si pleť skutečně oddychne. Postavte se nové výzvě čelem a zařaďte pečující rutinu do svého dne.

Po holení je pleť citlivější než jindy. Spousta mužů se může takříkajíc uškrábat a namísto spokojeného pocitu po oholení vypadají jejich tváře jako zralá rajčata. Nejvyšší čas přejít od řečí k činům. Jak by měla vypadat a co by měla obsahovat pečující rutina pro muže?