Mužům po třicítce klesá hladina testosteronu. Jak opět dosáhnout lepších výkonů?

Nedostatek testosteronu u mužů je smutným trendem posledních několika let. Rok od roku se totiž přirozená hladina testosteronu u zdravých mužů rapidně snižuje. Každý rok se hladina testosteronu u mužů po třicítce snižuje zhruba o jedno procento. Pokles tohoto důležitého mužského hormonu se týká někdy i mladších ročníků. Na vině může být hned několik faktorů – od špatného životního stylu až po nesprávný jídelníček či stres.

Snížená hladina tohoto hormonu se projevuje zhoršenou výkonností svalů, řidnutím kostí, ukládáním tuku nejen do rizikových partií. Zhoršuje se paměť a schopnost soustředění. Mohou se projevit poruchy erekce, snižuje se libido i neplodnost. Potýkat se můžete také s nadměrným pocením, pomalejší regenerací organismu či celkovým utlumením, jako je melancholie, deprese a ztráta chuti do života.

Nejlepší způsoby na zvýšení testosteronu můžeme rozdělit do tří kategorií: strava, cvičení a doplňky stravy .

Nesmiřte se s tím, že se jednoho krásného dne probudíte a už to prostě nebude jako dřív. Přestože sportovní výkon, a bohužel nejen ten, nemusí být i přes vaši snahu optimální, postavte se hrdě na startovní čáru. Při dodržování základních pravidel na zvýšení hladiny testosteronu se i v šedesáti můžete cítit na dvacet.

Pryč je doba, kdy doplňky stravy byly nudné a jejich složení účinných látek bylo příliš nízké. „Chcete být vitální, sebevědomý, silný muž s chutí a motivací do života? K tomu potřebujete dostatek testosteronu. Pro jeho přirozenou tvorbu můžete vyzkoušet mix vitaminů, minerálů a extraktů z bylin v podobě doplňku stravy Primulus určeného pro muže ,“ říká David Buchta, jeden ze zakladatelů značky Primulus .

Proto se parta kamarádů a aktivních sportovců rozhodla všechny důležité vitaminy a minerály pro muže dostat do jedné krabičky. A to se jim povedlo!

Je přirozené, že s věkem přichází i určitá dávka zlenivění a pohodlnosti. Ne za vše ale může nízká hladina testosteronu. Pokud nemáte možnost nebo se vám jednoduše nechce chodit třikrát týdně do posilovny, zkuste zařadit do svého každodenního rituálu jednoduchý domácí trénink, ke kterému budete potřebovat pouze své vlastní tělo a znalost tří snadných cviků. Které to jsou? Dřepy s výskokem, angličáky a sprinty.