Paddleboarding je opravdový sport i neomezená radost

„Možná máte za sebou stejnou zkušenost jako já. Ještě mi nebylo ani -cet a na hladině přehrady jsem vídal opáleného chlapíka na podivném zařízení – na prkně s plachtou. Ano, to je ono. To chci! V té době bylo jedinou možností podobnou věc si sám vyrobit. Zavřít se na mnoho dní do garáže, shánět polystyren, pryskyřici, tkaninu, duralové trubky. Mělo to sice své kouzlo, ale… Jsem moc rád za dnešní dobu. Ta umožňuje sbalit celý kompletní windsurfing do balíčku, který se doma vejde do skříně a v autě nezabere zdaleka celý kufr,“ vzpomíná Ondřej Petržílek z Pádlujte.cz.